Le club a inauguré ses nouvelles installations sur le site de l’Etincelle.

Le soulagement était perceptible dans les rangs du RFCE Maurage au moment de couper le ruban, ouvrant officiellement les nouvelles installations du site de l’Etincelle, devant tous les gamins du club.

"Je suis particulièrement ému", sourit Gérard Sottieau, la cheville ouvrière du club. "C’est une étape très importante pour le club. On attend cela depuis des années. Maintenant, l’outil est en place, que tout le monde en bénéficie et qu’on travaille tous ensemble pour que cela reste en l’état le plus longtemps possible."