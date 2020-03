Derrière l’insaisissable RUS Binche, Le Rœulx est l’étonnant deuxième de la P1.

Soutenu par un superbe kop lors du match au sommet face aux Binchois, le club pense évidemment à la fin du championnat. La RUSB ayant gagné les deux premières tranches, le tour final se jouera aussi avec, au moins, le deuxième, le troisième et le quatrième de la P1 si la saison va à son terme.

Du coup, les Rhodiens songent à l’avenir.