La rencontre entre Le Roeulx, second de cette P1, et Binche, à une victoire du titre, aura tenu ses promesses.

Après une grandiose entrée en matière des deux kops, les vingt-deux acteurs lançaient la rencontre tambours battants. Dès la 1ère minute, les Rhodiens prenaient par surprise les Binchois et doublaient la mise 3 minutes plus tard. On pensait alors les Rhodiens lancés vers la victoire mais les leaders prenaient quand même la mesure du jeu. Ils revenaient vite à un but via Yaman, avant que Lespagne ne soit accroché deux fois dans la surface. A la pause, les Binchois étaient champions.

La seconde période reprenait sur un rythme mineur, Binche gérait. A la 60eme, l'exclusion de Baruffi relançait l'intérêt de la partie. Iuliano exclu, les Rhodiens revenaient méritoirement au score.

Plus rien ne bougeait en fin de match, Binche devra attendre une semaine de plus pour être sacré.

AC Le Roeulx : Pirrera ; Scelso, Mateke, Florue, Iuliano ; Dell'Aquila, Chebaiki, Circina, Cordaro (65e Saladino) ; Decrem, Filice

RUS Binche : Vanbelle ; Bailleul, Michez, Baruffi, Brabant ; Geers, Bastaens ; Renda (67e Sergeant), Schifano (65e Gondry), Lespagne (80e Losacco) ; Yaman

L'arbitre : Mr Charlier

Avertissements : Circina, Cordaro, Schifano, Mateke, Yaman, Dell'Aquila

Exclusions : 60e Baruffi (2 j.), 68e Iuliano (2 j.)

Les buts : 1ère Filice (1-0), 4e Dell'Aquila (2-0), 19e Yaman (2-1), 26e et 34e Bastaens sur pen. (2-2 et 2-3), 70e Filice (3-3)