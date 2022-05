Nouvelle finale du RCS, deuxième de la saison régulière, qui a éliminé l’ASUB (29-17) grâce à un Alan Williams en grande réussite. Une demi-finale jouée devant Christophe Urios, l'entraineur de Bordeaux Bègles.

Après le titre national glané par les U18 (le 2e titre national de son histoire) samedi et un titre un de vice-champion des U16, Soignies a connu un week-end faste avec la victoire 29-17 en demi-finale du championnat, contre l’ASUB Waterloo.

Une qualification pour une nouvelle finale acquise surtout en première période . Ls Carriers ont inscrit 23 points durant les 40 premières périodes et ont surtout pu compter sur Alan Williams. Le buteur maison a tout passé (cinq pénalités et deux transformations) prenant 19 points à son compte, Dulieu et Hendrix ayant, eux, aplati en première période.