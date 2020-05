L’effervescence d’avant Coronavirus n'était pas encore présente mais le Royal La Louvière Hockey Club a un peu repris vie ce mercredi avec le retour des hockeyeurs aux entrainements.

Certes, les règles sont strictes et les entrainements n’affichent pas encore complet. "D’ailleurs, pour l’équipe de para-hockey ou les poussins, nous avons décidé de ne pas organiser de reprise car nous avons estimé ne pas pouvoir garantir leur sécurité mais pour le reste, nous avons annoncé la reprise aux 29 autres équipes", précise Edwin Vanhelleputte, le président du club louviérois, qui gardait l’entrée pour s’assurer que chacun respectait bien les règles.

Des règles strictes

Parce que des consignes de sécurité et sanitaires, il y en avait évidemment et elles resteront en vigueur jusqu’à de nouvelles mesures prises par leur fédération. "Elles étaient déjà plus strictes que les mesures gouvernementales ou de la Ville."

Dès l’entrée, les habitués du club basé à Saint-Vaast, en face du terril Albert 1er, ne peuvent que constater les adaptations : aucun parent, ou accompagnant, ne sera toléré à l’intérieur du site dans lequel on entre, masqué, via un seul sens et sous une tonnelle installée pour l’occasion.