David Grilli, le manager, formule le vœu de voir le site du Poseur gagner en modernité.

Les P’tits Blancs n’entreront dans le vif du sujet que mercredi prochain (20 heures), avec ce court déplacement au CS Brainois mais il leur tarde visiblement de (re)goûter à l’adrénaline de la compétition. David Grilli se dit impatient également de voir les choses sérieuses commencer mais pas que.

Comment a-t-on digéré la déconvenue en Coupe, au fin fond du Limbourg ?

"Plutôt bien, car jusqu’au scénario cruel des dernières minutes de jeu et de la déception consécutive à l’élimination, l’équipe s’était bien comportée et il convient de ne pas l’oublier. Nous avons meublé le dernier week-end par un match amical à Tubize qui s’assimila à une bonne répétition et qui permit à l’entraîneur, Tibor Balog, de refaire une utile revue des effectifs."