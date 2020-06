Les Loups ont engagé un entraineur des gardiens.

Alors qu'ils n'ont pas encore officialisé l'arrivée d'un gardien, Ulric Cremers étant parti à l'Olympic et Jordan Princelle ayant quitté la meute, La Louvière Centre vient d'annoncer l'arrivée d'un entraineur des gardiens: Moustapha Fall.

Chez les Loups, il s'occupera des gardiens de l'équipe première mais aussi de la transition entre les jeunes et les séniors. Encore actif à Ciney il y a deux ans, il a désormais rangé ses crampons pour prodiguer ses conseils, lui qui possède son diplôme.

Ancien joueur de Ciney ou encore d'Heppignies, il connait un peu le Tivoli. "J’ai, en effet, un passé commun avec La Louvière Centre, un solide adversaire quand j’étais gardien avec Heppignies ou Ciney. Tivoli m’a souvent réussi. Je n’ai jamais perdu contre La Louvière. Je me souviens d’un but de Laurent Wuillot inscrit, à la dernière minute au Tivoli. Cela avait cassé l’ambiance. Heppignies, une top équipe au niveau de l’ambiance avec Wuillot, Lorenzon qui marquait régulièrement contre La Louvière, Alex Teklak et Roch Gérard comme coach", a-t-il confié sur le site du club.

Pour les Loups, il reste deux semaines pour annoncer leur gardien titulaire avant la reprise officielle le 6 juillet.

Tournée générale

Les Loups ont aussi annoncé une bonne nouvelle pour les abonnés pour la saison prochaine: un ticket boisson par match à domicile pour chaque abonné.

"Si on déduit ça du montant, ça donne le tarif abonnement le plus démocratique depuis dix ans au club", précise le matricule 213.

Cette offre “happy hour” est valable du 16 juin au 31 juillet et elle offre l'accès gratuit aux matches amicaux à la maison.