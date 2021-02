Via un "ramassage virtuel", comme le club l'a indiqué sur les réseaux sociaux, la RUS Binche a annoncé maintenir sa confiance dans le staff pour la saison prochaine.

A la tête du staff, on retrouvera toujours Jean-Louis d'Acchille. Arrivé il y a deux saisons, il avait emmené les Binchois au titre en P1 il y a un an avant de voir cette deuxième saison complétement chamboulée et perturbée.

Jean-Louis d'Acchille enchainera donc une troisième saison avec Mike Arslan et Laurent Mentin (entraineur des gardiens) à ses côtés.

Leur mission sera "d'apporter plaisir et résultats à nos fidèles supporters", comme le club l'a indiqué.