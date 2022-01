Le Team Spartacus veut faire sa place dans le peloton Centre Julien Gillebert © D.R.

Une nouvelle formation basée à Waudrez compte une trentaine de coureurs.



Binche s’inscrit de plus en plus comme un lieu incontournable du cyclisme. La ville du célèbre carnaval va encore attirer la plus grande course du monde cette année, avec un départ d’une étape du Tour de France, elle aura aussi toujours son traditionnel Mémorial Frank Vandenbroucke (Binche-Chimay-Binche) et elle a dans le viseur quatre Championnats de Belgique (du contre-la-montre en 2024 et 2029 et sur route en 2025 et en 2030). (...)