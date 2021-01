David Warnants est président du BBC Brainois, qui a quatre équipes seniors, dont une en R2. Depuis ce dimanche, il a appris, comme tous les autres clubs, que la saison 2021-2022 ne reprendrait plus. Seuls les championnats chez les plus jeunes (U8 à U12) se poursuivent au sein du basket-ball amateur.

Le président du club brainois se montre fataliste face à la situation. "La saison était de toute façon déjà mal embarquée. Notre crainte à moyen terme est de voir partir nos jeunes. Si en club, la pratique du sport est interdite, il est toujours autorisé d’acheter un VTT et de le découvrir avec un ami. Peut-être que ça pourrait leur donner goût de découvrir autre chose. C’est aussi dans ce but de garder un maximum de joueurs que nous n’avons pas la volonté de rembourser une partie des cotisations mais plutôt de fixer une ristourne sur le montant de la prochaine saison. Histoire de fidéliser ou de garder nos effectifs. A titre d'exemple, je préfère pouvoir payer un entraineur lors d’un stage que l'on pourrait organiser à Pâques ou cet été pour les jeunes. Et quand la situation sanitaire le permettra, on pourrait effectivement en organiser un autre gratuitement pour nos membres."