On ne change pas une équipe qui gagne, voilà un dicton footballistique qui résume bien la philosophie des dirigeants manageois.

Pour la saison à venir, le bilan est vite fait : trois arrivées et quatre départs du côté de l’équipe première de Michel Errico. "On ne voyait pas de raison de bouleverser le groupe", confirme le coach. "Les nouveaux sont Romain Mabille et Léopold Laurent du Symphorinois et Diego Debelic de la Raal. Après, vu qu’on a repris il y a 3-4 mois, ce ne sont plus vraiment des nouveaux. Le groupe a déjà eu l’occasion de vivre ensemble avant le début de cette saison."