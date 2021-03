Les pros, hommes et femmes, enchaînent les courses au plus haut niveau. Avec une intensité folle au niveau des déroulements. "On profite de toutes les occasions, comme si chaque épreuve était la dernière course", répètent souvent les pros, qui craignent de voir leur saison à nouveau interrompue par la pandémie du coronavirus. Ces pros sont observés par tous les jeunes coureurs. Qui rêvent de les imiter un jour. Mais qui, pour l’instant, n’ont qu’une seule envie. Retrouver leur peloton. Et les compétitions. Qui ne sont toujours pas autorisées pour les coureurs non pros.