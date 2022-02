En ce samedi aux températures hivernales, c’est sous un grand soleil que les jeunes du RCFE Maurage ont étrenné leurs nouveaux maillots sur le site Leburton.

Si les couleurs jaune et bleu sont toujours bien présentes sur les vêtements, la confection de l’équipement permet lui un meilleur rendu. "Nous l’avons confectionné nous-même", se félicite Gérard Sottieau. "Nous avons utilisé la technique de la sublimation de maillot et non plus celle du flocage. Ca rend mieux et surtout ça tient mieux au lavage. Nous avons aussi ajouté du blanc."

La fierté s’entendait d’ailleurs dans les propos des responsables maurageois, impatients de les montrer aux joueurs mais aussi aux parents et sponsors présents ce samedi. "Ca faisait trois ans qu’on n’avait plus changé de maillot", sourient-ils. "On voulait aussi passer un cap. Avec cette qualité, on voulait faire un pari pour le futur. Nous avons reçu le soutien d'une quinzaine de sponsors pour ces maillots, on ne peut que les remercier."