Si dans un premier temps, revoir "les quatre lettres magiques" de la Cité des Loups au Tivoli avait plus qu'enthousiasmé les supporters louviérois, ceux-ci passent désormais à la vitesse supérieure.

Récupérer le matricule historique de la Royale Association Athlétique Louviéroise était devenu un objectif. Encore fallait-il pouvoir lancer sérieusement ce projet. "Il restait à connaître le montant et la démarche administrative", explique David, supporter louviérois à la base du projet. Le chiffre est désormais connu et pour pouvoir à nouveau voir les protégés de Salvatore Curaba jouer sous le matricule 93, il faudra débourser la somme de 30000€!

Un énorme montant que les supporters estiment ne pas devoir réclamer au club. "Le club aura évidemment un œil attentif sur le déroulement de l’opération mais il s’agit d’une action menée par les supporters eux-mêmes. Les investissements réalisés par le club, depuis sa renaissance, sont colossaux et il me semblerait malsain de demander à la Raal de payer cette somme. De plus la crise COVID n’a évidemment pas aidé les finances !"

La démarche est simple: verser un montant sur un compte. Les supporters et suiveurs du club ont jusqu'avril 2021 pour atteindre la somme.

"Si le montant n’est pas atteint, la somme récoltée reviendra à la Wolves Academy. Encore mieux, si nous atteignons l’objectif fixé et si nous constatons un éventuel surplus, celui-ci sera également reversé aux jeunes de la Raal. Cette opération est évidemment très sérieuse. Il ne s’agit pas de remplir mes poches mais bien d’un mouvement populaire réunissant les amoureux de la Raal et du matricule 93. Et si nous réussissons à récupérer ce matricule, il n'est pas question de modifier le projet actuel!"

En pratique