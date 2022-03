En difficultés en N1 avec l'équipe première, La Louvière Centre sera au centre des attentions ce mercredi avec la finale wallonne des U11 en VM-Youth Cup (sorte de Coupe de Belgique pour les jeunes).





Les Louveteaux de Carmelo Venuto ont passé étape par étape, dont Montignies en demi-finales, pour avoir l'honneur de disputer une finale ce mercredi au Stade Raymond Dienne.





Outre cet aspect finale, les jeunes Louviérois auront un adversaire de prestige en face avec Mouscron!





"Ce sera difficile", lance Venuto, le coach. "C'est d'ailleurs ce qui me préoccupe. Mouscron a, en U11, une catégorie élite et je crois qu'ils ont la possibilité de faire descendre des joueurs. J'ai peur pour l'après-match si maintenant mes joueurs devaient se prendre une casquette, surtout au retour chez eux à Mouscron."





Le coach ne part évidemment pas défaitiste, conscient que ça reste avant tout une superbe expérience pour ces U11. "Et puis, un match, ça reste 2 fois 30 minutes", sourit-il. "Mais on est clairement le petit Poucet. On va représenter dignement et fiérement le club!"





Surtout qu'au vu des multiples rebondissements en coulisses ces derniers mois, le centre de formation ne se porte pas très bien actuellement. Le staff le ressent aussi. "On est encore dans l'incertitude concernant l'avenir et dans les parages, il y a d'autres clubs qui pourraient intéresser mes joueurs. Mais ce mercredi soir, il y aura du monde, ce sera leur moment, pour les enfants!"





S'ils vont recevoir le soutien en masse des parents, les U11 ont reçu celui de Neeskens Kebano. L'ancien Zèbre est actuellement à Fulham et a posté une vidéo d'encouragement!

Christian Kabasele a aussi envoyé un message vidéo.