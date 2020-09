Ce sera certainement un énorme manque pour les joueurs de la RUS Binche mais ils devront faire sans leur Ultras.

Le groupe de supporters a en effet annoncé ce lundi après-midi renoncer à venir encourager leurs couleurs tant que les conditions sanitaires seront d'application.

Lors de Binche-Pays Vert, leur engouement et le non-respect de certaines règles sanitaires en vigueur en cette période de Covid avaient soulevé la polémique.

Le club et la Ville de Binche avaient réagi. Les supporters viennent de le faire.

Comme leurs homologues louviérois de la Raal, ils renoncent à venir supporter leurs couleurs.

"Sachant qu'il est impossible pour nous d'imaginer animer une tribune dans de telles conditions, et dans le but d'éviter les matches à huis-clos qui pourraient nuire à notre équipe et notre club, c'est le club lours que nous prenons la décision de ne plus nous rendre à "Vachaudez" ou à l'extérieur, et ce tant que ces mesures seront d'application", a communiqué les Ultras Binche.