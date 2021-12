Rapidement menée au score, La Louvière Centre n’a pu éviter le naufrage collectif. Une claque qui fait mal !



Bercés par deux récents partages à domicile et, probablement, les mauvaises passes de leurs deux derniers adversaires de l’année, les Louviérois avaient l’intention louable et ambitieuse de signer un six sur six avant la trêve.

Patatras en bord de Meuse ! David Bourlard doit se résoudre à l’évidence : l’URLC n’est pas débarrassée de ses vieux démons. Du côté du Tivoli, la vérité d’un jour n’est certainement pas celle du lendemain.

"J’espérais surtout un autre visage au niveau de l’envie. (...)