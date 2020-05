Le passage du club dans les mains d'une nouvelle direction veut inscrire La Louvière Centre dans une nouvelle ère.

Chaque nouvelle direction lance une nouvelle page de l'Histoire d'un club, dans ce cas un matricule bientôt centenaire.

A La Louvière Centre, après le passage de Mohamed Dahmane qui a décidé de lier sa destinée avec l'Olympic, Ousmane Sow et son équipe bossent sur tous les fronts.

Il y a d'abord l'équipe qui se construit en coulisses, et pour laquelle pas mal d'annonces et de nominations sont attendues ces prochains jours.

Et puis, il y a tout le côté extra-sportif. Plus prompts aux communiqués réguliers et aux interviews vidéos, les Loups polissent l'image du club.

Dans une interview qu'il nous avait accordée il y a quelques jours, le nouveau directeur général Marcel Gevart avait insisté sur le changement de nom: dites La Louvière Centre et plus URLC. "Les quatre lettres URLC sont toujours synonyme de mauvais souvenirs tels que des défauts de paiement..." Raison pour laquelle l'adresse du site avait été changée.

Le travail sur l'image du club ne s'est pas arrêté au nom et à une nouvelle page Facebook.

Les Loups ont présenté ce lundi soir un nouveau logo. Si l'on retrouve toujours le loup, le pierrot et le ballon, c'est au niveau des couleurs que le club a travaillé avec du bleu venant s'intégrer au vert dominant. Les couleurs historiques du matricule 213 étant le rouge et le bleu qui ont été troquées pour du vert au moment de venir s'installer au Tivoli. L'année de création et le matricule ont aussi été ajoutés.

"Vert, couleur de l’espérance, porteur de chance. Vert, symbole de croissance et de santé. Vert, vecteur de stabilité et d’équilibre. Bleu, couleur de la ville et de l’union des forces de la région. Bleu étroitement lié aux valeurs de sagesse et sérénité. Bleu qui ouvre les horizons".