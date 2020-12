Loucas Capone n’a que 4 ans d’expérience en Supermotard mais ça ne l’empêche pas, à 20 ans, de nourrir de l’ambition pour la saison 2021 et d’afficher déjà une belle carte de visite, avec un titre national en 2018.

Après avoir décroché un top 6 au Championnat d’Europe 2020 et une 4e place finale au championnat d’Italie cette année alors qu’il s’était fixé comme objectif un top 10 et un top 5, l’Anderlusien entend bien améliorer ses résultats en 2021.

La saison 2021 déjà lancée

Ce samedi, il rejoint d’ailleurs une nouvelle fois Troyes où l’attend Ludovic Lucquin (ancien champion de France de motocross), de Luc1 Motorsport, son team pour 2021. "Ils ont une trentaine de titres dans le team", se réjouit le jeune homme. "Avec eux, c’est clairement une structure plus importante. Je n’ai qu’à me préoccuper de mon hygiène de vie et de mes entraînements. C’était un rêve de les rejoindre. C’est désormais devenu réalité."