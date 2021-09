Le coureur de La Louvière a cumulé les bons résultats ces dernières semaines. À tel point qu’il a effectué un solide bond en avant au DH Challenge Ekoï. Il pointe au sixième rang chez les élites sans contrat et espoirs. Il a même obtenu son premier résultat sur une course UCI puisqu’il s’était classé quatrième d’une étape du Tour du Pays de Montébliard. Il a aussi terminé dixième du Grand Prix des Marbriers. Et, le week-end dernier, il a fini 18e et 19e d’étapes des trois Jours de Cherbourg.

"Je suis vraiment satisfait de mes dernières prestations", (...)