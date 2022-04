On a assisté à un match spectaculaire entre le Crossing Schaerbeek et Manage. Les visiteurs ont été les premiers à frapper avec un coup franc dévié de Papassarantis pour le 0-1. Le Crossing a alors pris les choses en mains mais a dû attendre la fin du premier acte pour rétablir la parité.

On pensait voir les Schaerbeekois faire la différence au retour des vestiaires mais c’est tout l’inverse qui se produisait. Di Vrusa et Diotallevi profitaient des erreurs défensives locales pour donner deux buts d’avance à Manage. Mais le Crossing n’abdiquait pas. Mbenti relançait le suspense et Mabika égalisait dans la foulée. "Nous avions bien entamé le match, nous avons ensuite laissé la possession de balle à Schaerbeek. À la reprise, nous avons repris deux buts d’avance mais cette équipe de Schaerbeek est pleine de qualité et elle est revenue méritoirement au score", expliquait Michaël Paci, le T2 de Manage, après le match. (...)