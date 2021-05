"Je suis heureux de pouvoir rejoindre ce groupe", explique l'ancien joueur de Charleroi. "Mon coach sera Marco Carnoli, il a joué longtemps en d1 futsal. Le projet me plaît. C'est une nouvelle équipe, une fusion et les responsables veulent monter. Ils comptent sur les jeunes. J'ai hâte de rejoindre ce challenge."

Le Futsal Young'z Manage vient d'annoncer les arrivées d'Amin Atssouli et Saad Salhi. Le premier fut le buteur du Celtic Châtelineau pendant de nombreuses saisons et devrait apporter un plus offensivement à ce groupe. Le second débarque avec le titre de champion de Belgique et une expérience incroyable.