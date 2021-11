Toucher trois fois du bois, dominer dans tous les secteurs de jeu, se créer une flopée d’autres occasions et forcer une bonne quinzaine de corners par mi-temps et parvenir à rentrer bredouille c’est la bien triste mésaventure qui est arrivée hier après-midi au Scailmont à des Dragons qui restent ainsi sur un pâle bilan de trois points sur douze.

D’entrée de jeu, les visiteurs prenaient les commandes de la partie au point de carrément étouffer leurs hôtes. Ceux-ci se dégageaient difficilement, en avaient plein les pieds et si après quelques aménagements tactiques cela allait… juste un peu mieux, tout le monde attendait que la Renaissance concrétise sa domination.

Il n’en fut rien et ce qui devait arriver arriva, Manage sur une de ses rares opportunités, effectuait le vol parfait : "Force est de reconnaître que nous avons été baladés et qu’un nul aurait constitué un résultat largement positif pour nous", reconnaissait très sportivement Michel Errico, le mentor manageois. "Toujours est-il que nous percevions doucement une petite baisse de régime chez notre adversaire et que notre passage à trois attaquants s’est révélé gagnant."

Coté visiteur, les mines étaient forcément basses et la frustration immense : "Mais il ne faut pas nous lamenter. Dominer comme nous l’avons fait et ne pas parvenir à enfoncer le clou indique aussi que quelque chose ne fonctionne pas et ce n’est pas la première fois que cela arrive. Maladresse et malchance se conjuguent certes mais si nous voulons conserver nos ambitions d’être champions, il va falloir trouver et vite des solutions", analysait avec beaucoup d’à-propos, Allessandro Cordaro, exemplaire capitaine des Dragons.

Et alors que les airs de Doudou s’éteignaient subitement et que les supporters visiteurs quittaient prématurément le stade, les musiques de Gilles faisaient place à ce qui déclenchait le début d’une longue soirée manageoise.

La fiche du match