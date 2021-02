Les Verriers multiplient les annonces depuis quelques jours.

La saison blanche décrétée, certains clubs n’ont plus attendu pour travailler sur la saison 2021-2022.

A l’Entité manageoise, on a d’ailleurs enchainé plusieurs annonces de prolongations ou on a acté pour l’instant deux seuls départs : Nicolas Diguigno et Bryan Sleuwaert.

Il ne manquait plus qu’à annoncer une première arrivée et elle a été faite ce jeudi avec la signature de Diego Debelic (ex-Raal) qui jouait à la RUS Binche la saison dernière.