Alors que le jeu des licences et des recours complique les projections de séries amateurs, La Louvière Centre se montre optimiste quant à ses chances de rester en D1 amateurs.

En position de relégable au terme de la dernière journée disputée en D1 amateurs, le championnat ayant été arrêté définitivement prématurément en raison du Covid-19, La Louvière Centre attend les verdicts. Des licences d’abord, des recours ensuite mais surtout de l’Assemblée Générale de la Pro League de vendredi qui devra statuer sur la forme de la prochaine saison à son niveau, ce qui aura alors des répercussions sur les divisions inférieures.

Alors que le club est à un tournant de son Histoire avec la prise en mains de nouveaux investisseurs, les Loups n’ont toujours pas communiqué ni sur le staff, ni sur l’équipe première qui devrait commencer le prochain championnat même si les communications du club se sont succédées ces derniers jours.

Tout récemment nommé directeur général du matricule 213 après avoir abattu un travail monstre pour mettre le club en ordre de licence, Marcel Gevart peut enfin bosser à la maison à 56 ans après des années à avoir suivi monsieur Leone vers Charleroi après la disparition de la Raal.

En tant que Louviérois, il était temps de travailler à la maison ?

« Oui, c’est vrai (rires). En 2017, j’avais pourtant pris mes distances avec le milieu du foot mais il s’est rappelé à moi via mon épouse qui est secrétaire du club louviérois. Comme mon dada, ce sont les règlements, les structures de clubs qui, selon moi, doivent être géré comme des entreprises, je me suis attelé à ça à La Louvière. Comme on peut vite perdre des points sur tapis vert pour un joueur non qualifié ou autre… il était important d’avoir quelqu’un qui connaisse bien cela. Concernant la licence, ce n’était pas simple parce que quand il a fallu remplir le dossier de licence, je me suis retrouvé avec une armoire à documents vides suite au départ de Huseyin Kazanci. Je suis plutôt fier d’avoir atteint ce premier objectif ! »

Vous communiquez beaucoup concernant les jeunes et le projet. Ressentez-vous ce besoin ?

« Oui, il est évident qu’on se doit de rassurer tout le monde, la Ville, avec qui les relations sont excellentes, les instances sportives et fédérales, les supporters, les jeunes, les joueurs… Il y a eu beaucoup de bruit autour du départ de Mohamed Dahmane notamment qui a rejoint un club concurrent. On veut rassurer les gens, notre priorité est bien d’avoir un ancrage local. Comme dans le cadre de mon boulot, il est normal d’être hyper-communicatif. C’est primordial de ne pas rester dans l’incertitude. En arrivant, j’ai voulu qu’on travaille et communique en toute transparence. Les supporters, les jeunes joueurs et les parents doivent être au courant de tous les projets. C’est légitime. »