Chez les Di Chiello, le matricule 213, ça représente quelque chose et pas seulement depuis que Marino ait rejoint la meute cet été en provenance de Tubize.

À 20 ans, le gamin de Trivières suit surtout les traces de son paternel, Franco, 40 ans après la première affiliation de Di Chiello sénior à l’US Centre. "À l’époque, j’avais onze ans", se souvient Franco. "Durant mon enfance, je voyais déjà Rafael Zarbo (T2) comme défenseur central intraitable. Le délégué Giovanni Fois, Oronzo et Giovanni Pupillo… ce sont des visages que je côtoyais déjà à l’époque. Quand on est venu signer ici avec Marino, ça m’a rappelé beaucoup de bons souvenirs. Quand on est arrivé et que Marino a vu l’affection que ces gens avaient pour moi, il était fier." (...)