Au bout du suspense et du chrono ! Dans un match à rebondissements, Manage s’est imposé grâce à deux buts dans le temps additionnel.

"Quel plaisir de vivre un tel match pour une reprise, après dix mois d’arrêt", commentait Michel Errico, coach manageois. "On n’était pas parfaits mais on retient l’envie. Sans deux bonnes équipes, on n’aurait pas vécu un match à suspense. On l’a vu dès le début du match que cela serait animé."

Ce début de match était en effet rythmé, même s’il l’était par ses imprécisions de part et d’autre. Les premiers à en profiter seront les locaux, Mba récupérant un ballon perdu par Zimine, le keeper adverse. "Les erreurs se paient cash", analysait Jimmy Hempte, coach du Pays Vert. "On a couru toute la rencontre après le résultat, ce qui demande beaucoup d’énergie. On a réussi à revenir, on aurait dû parvenir à garder ce nul."

Ce nul, les visiteurs pensaient en effet l’obtenir. En revenant deux fois au score, notamment grâce à une merveille de coup franc de Papassarantis en début de seconde période, ils auraient dû avoir fait le plus dur.

Mais c’est dans le temps additionnel que tout s’est joué. Sebaihi reprenait de la tête un coup franc (trop ?) discutable avant que Depril ne se charge de fixer définitivement le marquoir en lobant Zimine.

Le jeune héros du jour Nahym Sebaihi était aux anges : "Quelle manière de marquer mon premier but, lors de mon premier match de championnat en équipe première. Ce sont vraiment des débuts rêvés. Pour le but, je savais que Yanis allait mettre le ballon dans cette zone. Je suis heureux de pouvoir aider l’équipe."