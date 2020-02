Mathias Francotte, le buteur côté Loups, a évidemment tenu un rôle essentiel dans cette rencontre qui a vu le marquoir indiquer 1-1 au coup de sifflet final.

Pourtant, il regrettait la première période des Loups. "Je suis déçu de ce résultat. On s’est chiés dessus (sic) en première mi-temps. On a alors dû modifier un peu l’intensité et prendre complètement le dessus après la pause. Devant un public venu aussi nombreux, on voulait cette victoire. C’est peut-être ce qui explique aussi notre meilleure deuxième. Face à notre kop, nos supporters, tout le groupe se donne à 200 %. C’est dommage que c