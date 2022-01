Maxence Dannel et La Louvière Centre, c’est désormais bel et bien terminé. Renvoyé dans le noyau Espoirs après le dernier match avant la trêve, où il n’était que remplaçant, Maxence Dannel et le matricule 213 ont donc mis fin à leur collaboration d’un commun accord, nous confirme le joueur.

Pour le gardien de 26 ans, l’issue finale reste une déception. "Oui, mais ce sont les aléas du football", explique-t-il. "J’avais été renvoyé chez les Espoirs sans raison apparente. (...)