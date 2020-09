C’était un peu la surprise du chef en fin de saison passée. Alors qu’une reprise de Lambusart par Morlanwelz se profilait, tout a volé en éclats. Les Morlanwelziens passant d’une possible promotion en D3 à… la provinciale. Le président Della Libera ayant décidé de dissoudre la R2 des centraux. "On ne s’y attendait pas, confirme le coach", Keevin Gonsette. "On nous avait demandés si on savait constituer un groupe pour la nationale. On avait dit que ce n’était pas possible. Mais on pensait quand même rester en régionale."