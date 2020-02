Le Louviérois quittera le COT après cinq années à la tête de l'équipe première.

A bientôt 41 ans (dans une dizaine de jours), Murat Sahin avait besoin d'un nouveau défi sportif. C'est dans ce sens qu'il a annoncé qu'il quitterait Trivières en fin de saison.





Depuis maintenant cinq ans, il a pourtant eu plusieurs fois l'occasion de faire remonter le club en P1, l'objectif avoué. "Mais cette saison, même si nous sommes proches du tour final, ce sera à nouveau compliqué. Seule une accession en P1 aurait pu me faire changer d'avis", confie-t-il. "Ces dernières années, on a souvent échoué de peu au tour final pour monter."





Avec son UEFA B en poche et alors qu'il entend se lancer dans l'obtention de l'UEFA A, il entend mettre cette expérience de cinq ans au profit d'un nouveau projet alors qu'il a connu de belles années à Trivières.





"Ne pas remonter en P1 reste une déception mais en même temps, l'un des objectifs était aussi de de redorer l'image du club et ce n'était pas simple. Maintenant, c'est beaucoup plus serein à Trivières et on compte 200 jeunes! Le travail est fait. J'aimerais bien continuer coacher et me trouver une nouvelle équipe."





Mais avant ça, il espère emmener son équipe le plus possible au tour final en P2C.