Si les événements de la semaine ont rythmé l’actualité de La Louvière Centre, ils n’ont en tout cas pas perturbé les joueurs d’un Rajab Issa, promu T1 pour l’occasion.

Certes, le match ne fut pas d’une grande qualité technique mais face à une équipe de Winkel particulièrement faible, les Louviérois ont fait preuve de caractère et de volonté à défaut d’avoir une emprise tactique totale sur le match.

Mais c’est avec une victoire que les Loups sont rentrés dans le Hainaut, trois points qui leur permettent de quitter la place de lanterne rouge. Si la victoire n’est pas volée, elle aurait pu tomber dans l’autre camp tant la passivité des Loups, par moments, offrait des occasions 4 étoiles à des joueurs locaux qui en ont loupé pas mal quand ce n’était Maxence Dannel qui s’employait.

Emmenés par un Amadou Ba en jambes et un flanc droit actif, les Loups ont eu la possession de balles en première période mais ont souvent comme cette saison péchait à la finition. Face à l’organisation locale bien en place, La Louvière Centre s’est souvent retrouvée face à une armada rouge et blanche que seul Bouchentouf, via une frappe à ras de terre à l’entrée du rectangle, a réussi à passer en toute fin de match délivrant toute une équipe.

Cette deuxième victoire de la saison vient surtout récompenser l’engagement total des Louviérois à Winkel.

La fiche du match