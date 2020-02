Les deux nageuses du Brass sont devenues championnes francophones juniores lors de la Begian Wolf Cup à La Louvière.

La piscine du Point d'Eau de La Louvière a vécu au rythme des ballets tout au long du week-end pour la première édition de la Belgian Wolf Cup que l'ENL Nage Synchro organisait en collaboration avec le Brass.

"Tout s'est bien passé, le timing a été respecté et le public et les clubs ont été enchantés par l'organisation", se félicite l'organisation.

Un week-end réussi donc pour le club bruxellois, et aussi pour les Louviérois, aussi en termes de résultats avec le titre francophone (la compétition servait aussi de Régional) espéré de Fiona Sacco et Emma Galione, deux Louviéroises qui s'entrainent depuis plusieurs années au Brass.

"Objectifs atteints pour le championnat Francophone, de l'or partout", explique le duo. "En catégorie Open, on a décroché l'argent pour le team Libre et Technique. A cela s'ajoute l'argent pour le duo technique devant le duo SKF (nos rivales pour le championnat de Belgique), par contre pour le duo libre, on est devancée par le SKF. Ce sera donc notre challenge pour le championnat de Belgique: être première partout."

Pour cela, elles vont mettre les bouchées doubles avant ce week-end et le National: "Entre 23h-25h d’entrainement pour cette semaine de carnaval afin d’atteindre notre but!"