Heist – La Louvière Centre 3-1:

Lors d’une première période équilibrée, les Anversois prenaient l’avantage suite à une passe mal dosée de Salem-Ngabou qu’interceptait Mmaee, celui-ci filait vers le but pour crucifier Fuakuingi. La réplique était immédiate avec un superbe envoi du plat du pied de Mukala qui se logeait dans la lucarne (1-1). Joie de courte durée pour les Loups qui oubliaient Nys au second poteau, ce dernier ne se faisait pas prier pour redonner l’avance aux siens. En seconde période, l’URLC perdait rapidement Mukala (cheville), mais continuait à faire jeu égal, sans toutefois trouver la faille dans le dispositif local. A douze minutes du terme, Troonbeeckx décochait un tir hors de portée de Fuakuingi, mettant fin aux derniers espoirs hennuyers. Suite à cette défaite, on ne voit pas comment ils pourraient encore s’en sortir.

C.D.Heist : Van Aerschot ; Wijns, Rosy, Englebert, Nys ; Absisan, Troonbeeckx, Ferreira (80e Vande Cauter), Lemti (90e +2 Van Keilegom), Mmaee (89e Meddour) ; Orye.

La Louvière Centre : Fuakuingi ; Fonkeu, Dosso, Luhaka, Salem-Ngabou ; Ba (64e Sakhi), Nkou, Mukala (55e Jobe), Pina (82e Di Chiello) ; Kasri (82e Kaba), Bentayeb.

Arbitre : M. Allaerts.

Avertissements : Dosso, Lemti.

Les buts : 9e Mmaee (1-0), 16e Mukala (1-1), Nys (2-1), 78e Troonbeeckx (3-1).