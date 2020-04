Après Tristan Valcke, les Louviérois tiennent une recrue offensive.

Le temps des départs est-il terminé pour la Raal? Après Jonckheere, Sampaoli, Malela et les prêts de Théo Vanhecke, Despontin et Debelic, le club enregistre une deuxième entrée pour la prochaine saison.

Nelson Azevedo Janelas, c'est un attaquant de 22 ans qui a été formé à Anderlecht et qui a disputé la Youth League avec les Mauves.

Autant dire de l'expérience pour la meute de Frédéric Taquin.

L'occasion pour lui de se lancer dans le monde des adultes, lui qui après avoir frappé à la porte des pros à Anderlecht a tenté sa chance au Standard sans pouvoir faire partie de la première équipe.

"J’ai pris connaissance des ambitions du club, ainsi que de ses infrastructures. J’ai tout de suite été charmé par le projet dans son ensemble. Je suis plus ambitieux que jamais même si je sais que le travail ne manquera pas pour rattraper mon retard (NdlR: blessé lors de son passage mitigé au Standard)", lance Nelson, sur le site du club, pour qui la D2 amateurs sera une découverte, lui plus habitué au plus haut niveau. "Ça ne m’inquiète pas. Si nous évoluons en D2, ce sera pour jouer le titre. Si nous avons l’opportunité d’évoluer en D1, le championnat n’en sera que plus passionnant.”