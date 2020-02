Olivier Huart et Kevin Chavepeyer aimeraient étoffer leur palmarès avec l’ENL.

Cette année sera à coup sûr historique à l’ENL La Louvière. La qualification pour la finale de la Coupe de Belgique acquise samedi soir est la toute première dans l’histoire du club.

Mais si, pour beaucoup de poloïstes louviérois présents dans le bassin samedi, ce sera aussi une première, trois ont déjà goûté aux joies de ce trophée : Julien Vreux et les deux papys Kevin Chavepeyer et Olivier Huart.

À 35 et 36 ans, les deux Louviérois en ont déjà deux à leur actif avec Mouscron (la victime des Louviérois) et Tournai. Ensemble, ils ont déjà soulevé la coupe à Tournai et rêvent de faire pareil avec leur club formateur.

"Jamais deux sans trois", rigole Olivier. Le capitaine n’avait d’ailleurs pas éprouvé de difficultés à motiver ses gars avant le match. "Je leur ai dit que jouer à domicile ce genre de match, c’est magnifique et qu’on avait l’occasi