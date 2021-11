Le président de La Louvière Centre, remercié par la nouvelle direction, confirme qu'il veut racheter le matricule 213 et voit d'ailleurs ses avocats ce lundi.

L'éclaircie à La Louvière Centre après la victoire à Winkel ce dimanche continuera-t-elle à planer au dessus du Tivoli toute cette semaine?

Rien que pour l'engagement des joueurs sur le synthétique flandrien, on l'espère. Histoire de confirmer ce succès samedi prochain contre Heist.

Si sur le terrain, les choses évoluent (les Loups ne sont plus lanterne rouge) positivement, en coulisses, le bras de fer risque de reprendre de plus belle entre Ousmane Sow et la nouvelle direction louviéroise présentée vendredi, remisant du coup ce deuxième succès au second plan.

Le Parisien conteste toujours la nouvelle direction et son éviction des deux ASBLs et ne compte pas en rester là.

Présent à Winkel, Ousmane Sow s'est laissé aller à une longue interview pour donner sa vérité après avoir salué et félicité chaque joueur.

"Ici à Winkel, on m'a très bien accueilli, avec Massimo Bibi, on a représenté le club. Ca fait du bien d'être respecté."

Ca veut dire que vous ne vous sentez pas respecté par la nouvelle direction?

"C'est Haine-Saint-Judas avec plusieurs S à la fin. Pour Oronzo Pupillo (NdlR: nouveau président), que dire. Je le respecte pour son âge, ce qu'il a fait. Mais je suis déçu car on s'était dit des choses dont lui seul est au courant. On s'était vu au Cora, il s'en souviendra. C'est une énorme déception. Tout ce qui a été manigancé en mon encontre, je n'ai rien vu venir. On m'a caressé dans le dos, j'étais le meilleur, sympa, gentil et pendant ça, on me poignardait dans le dos. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai un groupe de joueurs exceptionnels, des parents au centre de formation qui vont se remobiliser cette semaine. Je me suis concentré sur Winkel. A Paris, j'ai fait le nécessaire face à la société, à la holding qui avait repris le matricule. Maintenant, on va avancer sur les procédures pour remettre le club en ordre administrativement."