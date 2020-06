Réunis pour une première prise de contact, les Loups ont fait leur rentrée dans ambiance détendue avant une nouvelle pause d’un mois, les retrouvailles collectives étant prévues le 6 juillet pour lancer véritablement sportivement la saison.

Pour la direction, les prochains jours ne seront pas forcément de tout repos alors que les annonces se multiplient concernant l’équipe première. Entre arrivées, prolongations et retours, l’équipe prend forme. "L’équipe est bien avancée à plus de 2/3", nous indique Bernard Bouger. "Il nous manque encore un défenseur (Van den Kerkhof était présent), un gardien et un offensif."

La petite soirée terminée au Tivoli mardi, les joueurs doivent dorénavant respecter un programme individuel mêlant piscine, aérobie, vélocité ou encore endurance avant de se retrouver le 6 juillet.

Zoom sur les dernières semaines et l’avenir avec le nouveau président, Ousmane Sow.

Content de la composition de l’équipe à ce stade-ci ?

"C’est certainement un soulagement. A ce jour, l’équipe est construite à 80 %."

Vous n’avez jusqu’à présent annoncé aucun gardien… Et Ulric Cremers et Jordan Princelle ont pourtant annoncé leur départ…

"Et pourtant, Ulric Cremers, nous l’attendons le 6 juillet pour la reprise. Tout comme Yassine Delbergue."