Derrière le leader, cinq équipes se tiennent en ... un point alors qu'on a joué la 20e journée.

Voici tous les résultat et résumés de cette 20e journée.

Gilly-Le Roeulx 0-4

Écrire que le niveau footballistique fut à niveau ce dimanche, au stade Léopold Thibaut, serait assurément travestir une criante vérité.



Chacun des adversaires en convenait d'ailleurs sans se forcer , au terme du match. Tout cela restait brouillon mais les Centraux, ne pouvaient en profiter et devaient attendre la 42e pour enfin trouver l'ouverture.





"Tout cela est en partie de ma faute et je plaide coupable", reconnaissait avec la franchise qui le caractérise, Hocine Chebaiki, le vétéran maître à jouer" du Roeulx : "C'est en effet à moi de créer l'envie sur le terrain et je suis manifestement en dedans depuis quelques semaines. Ce n'est pas un souci physique mais plutôt mental qui est en cause et je vais faire ce qu'il faut pour retrouver ce qui faisait notre force voici peu de temps. Mais ne faison pas la fine bouche", faisait-il allusion aux 3 dernièrers défaites de rang des siens.

L'exclusion, avouons-la très sévère d'Alexandre Mouffe signifia la fin des espoirs carolos car Le Roeulx retrouvait souffle et précision et plantait 3 autres buts, dont un beau doublé de Decrem.

"Si nous avions fait preuve de plus de constance et Monsieur l'arbitre ne s'était pas montrer si sévère, je pense qu'il y avait de la place pour un point . Nous avons dû composer avec un groupe très étriqué au vu des supensions et des blessures mais le coch et moi pensons qu'en 10 matchs, il y a moyen d'assurer le maintien si nous maintenons la qualité de notre travail et si le groupe se remet physiquement à niveau", se montrait optimiste mais finalement assez réaliste, Efezndi Deliboyraz, le T2 visité.

Les buteurs: 42e Dell'Aquilla (0-1), 67e Filice (0-2), 80e et 87e Decrem (0-4)





Hornu-Monceau 1-1

Match important pour le tour final tant les places sont serrées. Après nonante minutes d’un combat, les deux formations se sont logiquement partagées les points.

Avec un carton plein lors des trois dernières rencontres, les hommes de Khalifa abordaient ce duel important confiants. Du côté moncellois, c’était moins rose avec la défaite à domicile face à Solre la semaine précédente.

Après un but de Gourad, Marchant égalisait. “Leur but ne me parait pas valable”, déclarait Gourad. “Après, c’est une belle équipe de Monceau. Le nul peut paraitre logique, même si on aurait aimé trois points.”

Du côté visiteur, “on se devait de réagir après la défaite face à Solre”, affirmait Lazitch. “Meilleurs en 2ème qu’en 1ère, on prend un point face à un concurrent direct dans cette lutte pour le tour final.”

Les buteurs: 6e Gourad (1-0), 78e Marchand (1-1)





Soignies-Molenbaix 1-0

Victoire qui fait du bien aux Sonégiens. "Il y a eu beaucoup d’engagement sur un terrain très difficile car boueux. En première mi-temps, les occasions ont été rares. En deuxième période, nous en avons eu plus qu’eux. Molenbaix a été réduit à dix à la 78e. Le succès est mérité sur l’ensemble du match", confie Kylian Herpin.

Cette courte défaite est contrebalancée par l’annonce des prolongations de Jérémy Moneuse, Julien Spinelli et Adrien Descamps, qui seront toujours Molenbaisiens.

Le buteur : 79e Hubaut (1-0)





Warcoing - Montignies 0-1

Victoire très importante de Montignies chez un concurrent direct dans le bas. Il faudra confirmer.

Défaite face à un concurrent direct pour l’OC. "Un match très médiocre. Nous encaissons sur une phase arrêtée mal dégagée. Nous sommes réduits à dix après 30 minutes et nous finissons même à neuf", indique Fabien Delbeeke.

Le but : 21e Carboni (0-1)





Péruwelz - Pâturages 2-1

Pâturages reste bloqué dans le bas après cette défaite. Pourtant, les hommes de Michel Wintacq avaient ouvert le score.

Ce succès permet au PFC de se rassurer. "Un bon match de notre part dans l’ensemble, même si on se fait surprendre sur le 0-1. On égalise au bon moment, juste avant la pause et on a bien entamé la deuxième mi-temps. On aurait pu ensuite enfoncer le clou. Avec un peu plus de réalisme devant le but, nous pouvions finir ce match plus tranquillement", explique Boris Mercier.

Les buts : 39e Lavoisier (0-1), 45e Evina (1-1), 53e Tainmont (2-1).





Binche - Beloeil 3-2

Succès binchois difficile mais qui voit le leader terminer cette deuxième tranche avec un bilan parfait de 30 points sur 30.

Beloeil a mené chez le leader. "On fait un bon match en se créant plusieurs occasions. On parvient à faire 0-1 et Binche n’était dangereux que sur des frappes de loin. Sur leur première possibilité, les Binchois égalisent. Ils ont poussé en deuxième et font 2-1 sur corner, puis on égalise mais ils refont 3-2 sur corner", explique Aland Motte.

Les buts: 20e Reheul (0-1), 35e Lespagne (1-1), 70e Michez (2-1), 71e Reheul (2-2), 85e Geers (3-2).





Solre - Snef 4-0

Les Solréziens loupaient un penalty, en première période. Au retour des vestiaires, ils étaient plus efficaces. Terry, le capitaine, parvenait à faire sauter le verrou. Snef craquait d’une seule pièce. Cinq minutes plus tard, Scohy doublait la mise. Cuche et Gaillez donnaient au score son allure définitive.

Les buts : 52e Terry (1-0), 57e Scohy (2-0), 83e Cuche (3-0), 90e Gaillez (4-0)





Houdeng - Pays Blanc 0-0

Un 0-0 face à un concurrent direct pour Houdeng, qui doit encore prendre quelques points pour se rassurer au plus vite.

Le Pays Blanc revient avec un bon nul. "C’était un beau match, lors duquel chaque équipe s’est créé des occasions franches malgré un terrain lourd. Un bon point pour nous en déplacement", selon Jimmy Hempte.