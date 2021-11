Au terme de ce match au sommet en P2B dames, l’AS Morlanwelz a subi sa première défaite. Un résultat qui ne remet pas en question toute la saison.

"Pas du tout, on conserve toujours six points d’avance", lance Jérome Hannart, le coach des dames de l’ASM. "On a manqué de réalisme là où les Louves ont été plus efficaces mais on retiendra qu’on a été l’équipe qui les a mises le plus en difficultés. Les filles, qui ont réussi à faire abstraction de la pression sur le terrain, ont même été applaudies à la sortie du terrain par la centaine de spectateurs." Rien n’est mal fait pour les Normaliennes qui comptent bien aller chercher quelque chose cette saison. "Ça fait deux ans qu’on tourne autour de la montée. On veut aller en P1. En tant que champion, ce serait bien !"