Deux semaines après la reprise des entrainements de l'équipe de Nationale 1, La Louvière Centre a voulu dresser un premier bilan.

Après avoir présenté son équipe via un live instagram, la direction a remis le coup avec un nouveau direct sur ce réseau social pour évoquer l'actu des dernières semaines et les prochains jours et semaines alors que 2022 sonnera comme l'année du centenaire du club (un prochain live est d'ailleurs programmé pour évoquer le centre de formation).

Au mircro, Adrien Fuchs et Ousmane Sow, les deux hommes forts du club ont donné, à distance, leur sentiment sur la reprise et les perspectives: partenariat avec un club brésilien, nouveau partenariat pour la préparation physique, les jeunes, ... voici quelques grandes lignes de cet échange.

L'équipe encore en construction

L'une des questions évoquait les tests encore effectués pour l'équipe N1 alors que la saison se rapproche de plus en plus (d'ailleurs, en vue de préparer au mieux les premières grosses échéances, l'équipe de Bourlard-Fortuné affrontera Mouscron samedi).

"Quand on recrute, ça se fait généralement via des observations mais avec la pandémie, cette manière de faire n'a pas pu être faite dans ce travail de recrutement. On doit donc s'adapter", commence le président Sow. "Ceux qu'on a pris, ce sont des joueurs pour qui on a pu se déplacer, discuter avec les accompagnateurs, les agents... Le but est d'avoir un état d'esprit irréprochable et un esprit individuel dans un collectif. Il faut pouvoir être dans une situation de travail. On reçoit beaucoup de candidatures mais il n'y a rien de mieux que de les voir en vrai que ce soit en match ou aux entrainements."

A La Louvière Centre, ce n'est pas une mais quatre équipes séniors: N1, P3, U21 et Dames. "Et chacune compte autant pour nous", affirme Adrien Fuchs. "Et ça circule entre la P3 et la N1 ou encore les U21 avec la P3, on l'a encore vu dernièrement avec la Coupe du Hainaut."

Le bilan depuis la reprise

Plusieurs matches amicaux sont venus agrémenter la préparation physique des Loups dont un dimanche contre FC 93 au Tivoli. "On n'est pas là pour donner des notes", lance le président. "Les premiers jours, ce qu'on s'est dit c'est de regarder l'état d'esprit. C'est important pour nous, de voir la capacité de jouer les uns avec les autres, être à l'écoute, eêtre à l'heure. De manière sérieuse. Et via des rapports, la majorité des gars sont conformes à ce qu'on veut. On veut avant tout voir leur implication dans un schéma tactique et dans le sérieux. On n'est donc pas là pour mettre des notes."

La préparation physique

Depuis cet été, la préparation physique se fait via ASC, dans un cadre loin du Tivoli. "C'est une vraie préparation physique, un peu militaire et ludique", s'enthousiasme Adrien Fuchs.

Ousmane Sow: "Dans le foot moderne, l'aspect athlétique compte énormément. Il faut donc être minutieux et individualiser. Au Tivoli, nous n'avons pas l'espace pour le faire. Cette salle, qui nous a été recommandée, est vraiment nickel pour recevoir un certains nombres de joueurs. On y retrouve des machines modernes et on peut aussi récupérer des datas. Les joueurs sont épanouis dans ce travail. Les supporters y ont accès et c'est un plus pour nous. C'est ce qui nous manquait."

Le partenariat brésilien

Coritiba de Sergipe, c'est désormais un club partenaire du matricule 213 et des perspectives d'échanges sont envisagées. "C'est un échange sportif mais aussi culturel", embraie Adrien Fuchs. Le Brésil c'est une touche parmi d'autres. Peut-être verra-t-on des petits Neymar venir faire lever des foules à La Louvière. Si on arrive à envoyer une équipe dans un tournoi au Brésil, on sera déjà content. Mais attention, on regarde évidemment nos jeunes à La Louvière."

Pays où le foot est roi, le Brésil a plu au président. "J'aimerai bien amener cette passion du foot et pourquoi pas, voir un de nos jeunes aller là-bas et revenir ensuite après des mois enrichissants. Il reviendra alors avec d'autres perspectives."

Les jeunes, La Louvière veut miser la dessus. "C'est le socle du projet", continue Sow. "Un de nos jeunes va d'ailleurs faire un test à Auxerre."