À quelques semaines du début du championnat, Soignies Sports a décidé de lancer véritablement la saison avec la traditionnelle présentation d’équipe annuelle.

Vendredi, Sébastien Delferière et Franz De Doncker avaient réuni les troupes d’Alexis Kerckhoffs pour un tour d’horizon de ce qui attendra les Carriers en P1 cette saison après avoir jeté un rapide coup d’œil dans le rétro.

“Si on doit dresser le bilan sportif de la défunte saison, on ne peut que regretter la fin de saison prématurée”, souffle Sébastien Delferière. “On avait connu un bon début de championnat même si on peut parler de (...)