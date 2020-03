Toute la Cité des Gilles attendait ce dimanche 15 mars avec impatience après le partage au Roeulx de la RUS Binche de la semaine dernière.

Le champagne était prêt, les petits fours commandés, la présence d’invités de marque confirmée… et puis, voilà que le coronavirus se mêle de la pratique du sport dans son ensemble et oblige le club binchois à tout remettre à sa place.

"On avait 130 réservations pour le repas VIP d’avant match. C’est annulé", se désole Gianni Volpe, le manager du club. "C’est une perte financière pour le club, c’est certain. D’autant qu’à côté des fidèles supporters, on