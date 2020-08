Sans occupant depuis la tragique disparition inopinée de Dany Declève qui avait accepté de reprendre le flambeau présidentiel après la démission d’Yves Drugmand, le fauteuil rouge et noir de chairman était devenu vacant au RFC Houdinois, sans que les candidats se bousculent au portillon.

Le conseil d’administration avait bien tâté le terrain auprès de Patrick Marcq, encore fallait-il obtenir l’assentiment de l’intéressé.

"Au départ, remplir cette fonction n’entrait pas du tout dans mes intentions. D’ailleurs, avant d’accepter à nouveau ce poste, je désirais avoir la certitude que l’organigramme du club était suffisamment achalandé pour rempiler une fois de plus. Mais vu que j’ai eu toutes mes assurances à ce sujet, avec les désignations de Maximilien Amoroso comme coordinateur général et de Kevin Ataty comme président des jeunes, j’ai donc repris mon tablier, d’autant plus que mon fiston, Grégory, notre tout nouveau correspondant qualifié, avait aussi poussé à la charrette… (rires)."