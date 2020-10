Pour le club louviérois, cette finale était la première occasion d’aller chercher un titre. Suite à l’annulation, cette chance s’envole. “C’est un coup dur pour le club”, confirme le président louviérois Denis Leemans. “C’était notre premier rendez-vous avec l’histoire ! Tout le groupe était impatient de disputer ce match, pour lequel nous avions beaucoup bossé. Nos supporters avaient eux aussi fait une croix au calendrier. Après, quand on analyse les circonstances de cette annulation, on relativise. Il y a plus important qu’un match de water-polo.”