Première au Tivoli réussie pour l’URLC face aux Espoirs de Mouscron (1-0) ! Centre Antoine Delvigne © Facebook URLC

Evoluer dans un stade historique, tel que celui du Tivoli à La Louvière, de nombreux joueurs de l’URLC version Bouger en rêvaient. Depuis ce samedi soir, c’est désormais chose faite, avec une victoire 1-0 face aux espoirs mouscronnois. Quand on analyse la composition louviéroise, on se rend vite compte que cet URLC est tout neuf ! Par rapport à la saison précédente, plus de 80% du noyau a été renouvelé. (...)