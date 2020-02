La natation synchronisée sera à l'honneur du côté de La Louvière ce week-end.

La Belgian Wolf Cup fait partie des trois compétitions les plus relevées en Belgique. Autant dire que les organisateurs, tant du côté louviérois que bruxellois, sont plutôt fiers. "La compétition est aussi internationale puisque nous pourrons compter sur la présence de Tchèques et Néerlandais", détaille Jacky Galione, membre du comité du Brass.

À ses côtés, Isabelle Zanini de l’ENL Nage Synchro se réjouit aussi de voir le Point d’eau regrouper autant de compétitrices de haut niveau. "Tous les clubs belges seront présents à l’exception de Nivelles. Au total, on accueillera 17 clubs et 200 nageuses. C’est super."

L’entrée pour une journée est fixée à 8 € et à 15 € pour le week-end. "Ils ont accès à toute la journée. On est soutenus par la piscine et la Ville mais c’est important que le public nous aide aussi. Avec tout ce soutien, c’est une première qu’on espère rééditer et voir grandir avec les années."