C’est le brassard au bras que Quentin Louagé a débuté cette nouvelle saison en vert et blanc. Fier d’avoir été choisi pour prendre le relais de Michael Jonckheere, le milieu de terrain attend la rencontre de ce samedi avec envie.

"Le groupe est prêt pour des affrontements de cette importance. On sait que Jette viendra avec des ambitions et de l’envie. À nous d’en montrer plus et de profiter de la chance d’évoluer à domicile. Arriver à ce stade de la compétition est une belle récompense. Nous avons bossé pour créer un groupe soudé et intégrer les nouveaux. Ce début de saison est une réussite."

Après deux éliminations successives aux tirs au but les saisons précédentes, les Loups seront-ils prêts à se risquer à cet exercice ? "On fera tout pour remporter cette rencontre avant d’y arriver", déclare Quentin Louagé. "Après, si jamais on doit (...)