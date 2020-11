Le Binchois témoigne d'une situation décrite par David Delferière lui-même comme "catastrophique" pour l'arbitrage



Dans notre édition de ce jeudi, David Delferière, le patron du foot francophone, confiait que pour l’arbitrage, le confinement et le nouvel arrêt des compétitions "était une catastrophe" et "que le compte à rebours avait commencé" pour ceux qui pourraient prétendre à une promotion pour le foot pro.

Peu de matches au programme

Le Binchois Quentin Malhaise fait partie de ces jeunes arbitres prometteurs amenés, peut-être, dans les prochains mois ou années à faire partie des meilleurs sifflets en Belgique.

Pourtant, à bientôt 26 ans, celui qui a vu son quotidien de prof de math complètement perturbé avec le Covid-19, ronge son frein depuis plusieurs semaines. "Comme les footballeurs", sourit-il. "Ca me manque. Comme de se retrouver à trois pour le match ou encore nos retrouvailles entre Hennuyers de temps en temps. Mon dernier match arbitré, c’était en Coupe de Belgique entre Visé et Dessel. Ce week-end, je suis réserviste pour l’amical entre Charleroi et Anderlecht. En fait, je pourrai aussi être désigné pour les Espoirs de la Pro League et la Women’s Super League mais il n’y a pas assez de matches pour tout le monde."