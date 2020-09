Face à Lyra-Lierse, une D2 flamande, la Raal La Louvière s'est qualifiée pour le prochain tour de la Coupe sur le fil. Les Loups ont en plus attendu d'être réduits à 10 pour ouvrir le score avec le seul but de la rencontre.

C'était d'ailleurs sur le premier mouvement construit des Louviérois en deuxième période que la paire Azevedo-Franco s'est illustrée avec le n°22 à la conclusion.

En première période, les Louviérois ont mis quelques minutes pour se rôder mais ils ont surtout eu en face une équipe bien organisée.

Matoka se montrait pourtant percutant en première période en déboulant sur le flanc gauche et ses centres étaient régulièrement dangereux (une transversale à la 37e ou encore un ballon capté en deux temps par le gardien la minute qui a suivi) mais il a souvent manqué de présence dans le rectangle adverse.

On le sait Frédéric Taquin cherche toujours un attaquant.

Willem Pierre-Charles n'a pourtant pas ménagé ses efforts et est souvent descendu bien bas pour récupérer le ballon. Mais il a souvent manqué un Louviérois dans le rectangle pour se montrer dangereux face au gardien du Lyra.

En 2e période, la faible animation offensive, bien anhiliée par l'organisation adverse, fut criante. On a d'ailleurs vu quelques tirs à distance tant les petits espaces et le jeu au sol étaient difficile à exécuter et trouver.

La rouge de Jordan Henri, quelques minutes après sa montée, a certainement servi de détonateur. Les Loups n'ayant en effet rien lâché pour s'offrir un 5e tour en Coupe.

A ce stade, les équipes de D1B entrent en lice. Le 5e tour doit se jouer le week-end du 10-11 octobre.

Technique

Lyra-Lierse: Maes, Balbi, Vets, Van Goylen, Adesanya, Lambreghts, Weuts, Swaegers, Nys, Van den Brande, Peffer.

Raal: Libertiaux; Djoum, Lazitch, Valcke, Matoka, Francotte, Louagé, Vanhecke, Franco (84e Wallaert), Azevedo (93e Bruylandts), Pierre-Charles (72e Henri).

Arbitre: M. Clerkx.

Avertissements: Djoum, Valcke.

Exclusion: 77e Henri.

Le but: 82e Franco (0-1)